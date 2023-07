Clara Ponsatí, detinguda de nou a Barcelona

Clara Ponsatí ha estataquest dilluns apelsque han actuat com a policia judicial en compliment de l’ordre de detenció que va dictar fa unes setmanes el jutge. És previsible que Ponsatí sigui traslladada a Madrid en les properes hores per comparèixer davant al, pas previ perquè Llarena pugui tancar la instrucció sis anys després i enviar-la a judici per un delicte de, que no implica penes de presó. L’eurodiputada deva dir que triaria ella el moment de tornar a Catalunya i ha optat per fer-ho just l’endemà de les eleccions espanyoles i en un moment en quèté la clau d’una possible investidura de Pedro Sánchez.La situació de Ponsatí és relativament tranquil·la. Està processada per un delicte de desobediència, castigat només amb una pena d’inhabilitació, i per això el seu. La detenció implicarà unes hores en què estarà a disposició del jutge, però Llarena ja ha dit més d’una vegada que no contempla cap mesura de presó provisional. Tampoc pot fer-ho, perquè el delicte pel qual se la persegueix. Un cop comparegui ali es negui a declarar, Llarena n’acordarà la llibertat i podrà tancar la investigació i enviar-la a judici, que es podrà celebrar sense la presència de l’eurodiputada. Ponsatí dona per fet que seràen els propers mesos.L'eurodiputada de Junts haaquest dilluns malgrat la nova ordre de detenció. Segons ha confirmat ella mateixa a, ha estat a Barcelona aquest matí i no té intenció d'entregar-se voluntàriament. "Aprofitant la fresca del matí he fet un vol fins a la Casa Vicenç. Mentre siguem aquí, Catalunya continuarà dempeus", ha dit en una piulada.

