🔴 El sondeig de TV3 i Catalunya Ràdio: el PP guanyaria les eleccions, però Feijóo no tindria garantida la majoria absoluta amb Vox #23JTV3 #23J



📺 https://t.co/tuR8cGIOWS pic.twitter.com/r36r8L0PWh — TV3.cat (@tv3cat) July 23, 2023

Pedro Piqueras: "Es la noche electoral más increíble que he vivido en toda mi vida". Todos somos Pedro. #elecciones2023 pic.twitter.com/ExPEA3YrDB — Edu Calle (@EduCalle_) July 23, 2023

La sexta nos falta al respeto llamando Frankenstein a una posible mayoría progresista cada día más asco pic.twitter.com/kF36P332Be — Torralba 🔻 (@Torralb79630776) July 23, 2023

🎥 Gritos de 'Ayuso, Ayuso, Ayuso' que interrumpen el discurso de celebración de Feijóo en Génovahttps://t.co/bkzdw4nEof pic.twitter.com/1Y9uHvYUPu — Cadena SER (@La_SER) July 23, 2023

Puigdemont al enterarse de que tiene la llave del gobierno de España pic.twitter.com/Nrf6StW5yx — DocHollyday7 (@DHollyday7) July 23, 2023

des de la restauració de la democràcia a l’Estat espanyol. Una nit d'infart que va començar amb uns sondejos que la van tornar a espifiar com ja va passar a les municipals del mes de maig. Mentre l’enquesta de TV3 i TVE va donar la victòria al PP tot i que sense tenir la majoria garantida amb Vox, la de Telecinco elaborada per GAD3, va situar a populars i ultradretans amb més de 180 escons. Unes dades que van quedar en paper mullat tan bon punt es va obrir l'aixeta dels resultats oficials.quan al voltant de les 22:30 hores, quan el recompte era cada vegada més ajustat, el presentador es va confessar als seus espectadors que mai havia viscut res semblant: “És la nit electoral més increïble que he viscut en tota la meva vida i en porto, unes quantes des d’Adolfo Suárez”.“Sánchez haurà d’anar a Waterloo”, va repetir una vegada i una altra amb ironia. I no només això, va situar a la possible aliança de PSOE amb els diferents partits nacionalistes com a “Frankenstein”.Els populars això sí, van aconseguir ser els més votats i Feijóo va sortir al balcó del carrer Génova, acompanyat de la plana major del PP. Ayuso, vestida d'un vermell ben llampant i poc eufòrica, va aclaparar al gallec quan els concentrats la van aclamar, tallant al discurs del seu candidat., després que Junts es convertís en el partit clau per a la governabilitat del futur govern espanyol. La xarxa ràpidament el va convertir en trendig topic i es va llançar a crear mems fent ironia a la situació que s'obre a partir d’ara.

