Adif obre una investigació després del caos a la línia d'alta velocitat entre València i Madrid

Després que durant la jornada electoral d'ahir sela circulació ferroviària entreha obert unapels fets. Avui dilluns al matí s'ha conegut que ja s'hala circulació de la línia afectada des de les 5 hores de la matinada d'avui dilluns.El gestor de les infraestructures ferroviàries va suspendre ahir diumenge la circulació de trens d'entre Madrid i València a causa d'und'accés en alta velocitat a València. Adif va detectar l'incident a les 5 hores de la matinada del diumenge i, tant l'entrada com la sortida de trens en direcció a Madrid es van suspendre per la incidència al túnel de Sant Isidre.Adif ha avançat que ha obert una investigació i diu que de momentAlhora, assenyala que ha mantingut comunicació permanent amb les empreses ferroviàries per a la valoració i definició dels seus plans alternatius de transport.En concret,han estat involucrats durant més d'un dia en l'incident de la inundació, ha explicat Adif en un comunicat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola