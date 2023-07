La clau de Junts copsa les portades de la premsa espanyola: «Puigdemont o bloqueig»

Ni les enquestes més optimistes per al bloc de l'esquerra espanyola vaticinaven l'ajustat resultat en les eleccions d'aquest diumenge, en què PP i Vox han quedat lluny de sumar una majoria de govern ihan salvat la pilota de partit, tot i queper conformar l'executiu de l'Estat. En aquest sentit,i així ho reflecteix la premsa de Madrid en les seves portades.L'són els que ho expressen amb més rotunditat. Els primers obren la portada directament amb "", fent referència als dos horitzons viables que s'obren ara, mentre que el segon diu que "". Pel que fa als mitjans digitals,també destaca que "" i El Español, que "".D'altra banda,opta per un "", mentre queresumeix l'escenari postelectoral amb una paraula: "". Els mitjans digitals progressistes, com, al seu torn, obren amb un missatge clar: "".

​

