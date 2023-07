La festa més inesperada de «Perro Sanxe»

Congrés dels Diputats 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 35.146.062 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.742.975 70,40% Abstencions: 10.402.144 29,59% Vots nuls: 261.076 1,05% Vots en blanc: 199.382 0,81% Partit Vots % Diputats

Ara fa una setmanaenviava un missatge al xat de l'executiva delcarregat de. El president i candidat socialista demanava, davant del desànim, que ningú es resignés, que tothom remés en la mateixa direcció, i recordava que el 2019 també tot pintava molt malament, però que ho van aconseguir. Apel·lant al seu manual de resistència , va aconseguir fer uni els socialistes van exhibir tota l'energia i convenciment que el bloc progressista sumaria . Però no les tenien totes. Com tampoc el gruix dels socialistes madrilenys, que avui han iniciat el dia pensant que es quedarien a casa i que. Però els primers escrutinis han fet aixecar tothom del sofà i córrer cap al carrer, seu central dels socialistes. "Aquesta gentussa [la dreta] es pensava que guanyaria. Però Espanya no és tonta!", deia orgullosa l', de 32 anys. Una de les moltes persones que encara no es creu els resultats del, però que és immensament feliç.Quan hi havia el 70% escrutat, al carrer del PSOE regnava el. Els pocs centenars de persones que s'hi concentraven miraven amb ànsia els mòbils, escoltaven la ràdio i esperaven que res no canviés i que efectivament la dreta no sumés. El carrer estava obert al trànsit. Vindrà Pedro Sánchez? Ningú responia. Però el resultat a poc a poc s'anava imposant i a Ferraz han activat tota la maquinària: carrer tallat,i Sánchez de camí. Desenes de persones, després centenars, han anat arribant en comptagotes lluint banderes socialistes. En, porter de 65 anys, ha aparegut amb la. Algunes de les persones presents l'han mirat estranyat. Un infiltrat espanyolista? No, en Jesús reivindica que la bandera espanyola és "de tots", i que no se la poden apropiar "quatre nazis" de Vox. Els que el miraven estranyat, l'han acabat aplaudint.Entre el públic, moltsa les samarretes amb el missatge "", un mem que ha esdevingut una manera afectuosa per referir-se a Sánchez i que s'ha reproduït a les xarxes en els últims dies . De fet, si una cosa ha aconseguit en aquesta campanya el PSOE, ha estat creara través de les xarxes socials. També amb la seva aparició al pòdcast 'La Pija y la Quinqui' , que des de la sala de màquines de Ferraz han comprovat que ha fet l'efecte esperat: seduir a molts joves, un públic que fins ara dominava l'extrema dreta, que l'havia guanyat amb traça a través del món virtual. Entre el públic de Ferraz hi havia molts d'aquests, que cridaven "president" a ple pulmó al seu líder. També hi havia moltes. I banderes del col·lectiu. "Han guanyat els drets de la majoria", comentava una de les dones presents.!", deia una altra de les veus. Els seguidors socialistes estan convençuts que els resultats de les eleccions permetran que les esquerres tornin a conquerir la Moncloa. Per fer-ho, però, caldrà pactar amb partits independentistes, com. Us sembla bé? "Ja ho vam fer i ha funcionat, per què no s'hauria de fer ara?", respon el Fernando. Una senyora, al seu costat, assegura que està "molt feliç". Portava davant la seu des de les 8 de la tarda, petrificada, sense saber gaire bé com acabaria la nit.La derrota no ha estat gens agredolça a Ferraz. Al contrari. La por amb què s'entomava una jornada que sorprenentment ha acabat bé, ha acabat convertint-se en eufòria. Veure dirigents socialistes comballant ha fet esclatar encara més els somriures. La protagonista de la tria musical ha estat, de qui és fan Sánchez. Però tampoc han faltat cançons mítiques com "Sarandonga" o "Revolución Sexual" o "Me colé", de Mecano. Finalment, ha sortit Sánchez a l'escenari entre aplaudiments, i amb la mà al cor, ha donat les gràcies a tots els assistents.Lade Ferraz ha estat per la victòria d'un partit, el PSOE, però sobretot per la victòria d'un model de país davant de l'amenaça del significat de l'altre. Davant del que suposava que l'extrema dreta pogués arribar a les institucions. Per això, més enllà de càntics típics dels socialistes, han predominat".Els han proclamat, també, quan tres joves han sortit al balcó de davant de Ferraz i han començat a cridar "fill de puta" a Sánchez. Aquest ha estatd'una dreta frustrada per la victòria de les esquerres. D'una dreta que estava molt convençuda que això que ha passat avui no passaria. "No li donem la importància que no tenen", diu la Nadia des de davant de la seu socialista, per calmar els ànims.El cert és que el popularja es veia a la Moncloa. ". Ha animat les esquerres a sortir a votar. Ha mobilitzat l'esquerra". Ho diu unque s'autodenomina estranger. Avui no tenia previst sortir a fer carrera per Madrid, però quan ha vist el 10% escrutat que situava Sánchez com a guanyador, ha decidit que. Reivindica que hagin guanyat les esquerres espanyoles perquè suposen la defensa de les dones i del col·lectiu. Una persona més que avui sobretot està contenta no perquè el PSOE hagi resistit -que també-, sinó perquè les esquerres hagin guanyat.Què ha passat a casa de la dreta? Com si es tractés d'un èxode, ara fa unes setmanes, el districte dede Madrid es començava a buidar. De fet, els cartells de les botigues anunciaven vacances. El veïnat d'un dels districtes més adinerats de la capital espanyola on la dreta ha sumat en els últims comicis més del 80%, agafava el cotxe i posava rumb a la costa per gaudir d'unes vacances possiblement molt més llargues que les de la majoria de la població treballadora.Dissabte, peròper tornar unes hores a la capital espanyola. Els carrers del barri es van omplir, i també tots els aparcaments de zona verda. Aquest matí, a primera hora han votat religiosament i han tornat al lloc de vacances. Per què no heu votat per correu? La majoria de les persones preguntades pel carrer asseguraven que per desconfiança sobre el funcionament del sistema. Aquella desconfiança cap a Correus que ha alimentat el PP en els últims dies.

