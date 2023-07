«Desgavell polític»: la premsa internacional entoma la incertesa espanyola

Congrés dels Diputats 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 35.146.062 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.742.975 70,40% Abstencions: 10.402.144 29,59% Vots nuls: 261.076 1,05% Vots en blanc: 199.382 0,81% Partit Vots % Diputats

Laque han deixat les urnes d'aquestestambé s'apodera de la. "", titula el diari nord-americàen la seva portada davant la disputa entre un PP i PSOE sense majories. Una mirada compartida per laque destaca el triomf dels blaus tot augurant "" a l'horitzó que podrienDes d'una mirada continental, la cadena britànica de latambé apunta a ladel Partit Popular que "" a l'hora d'assegurar una majoria absoluta de la mà de l'extrema dreta de Vox. A, amb més contundència destaquen que els partits de dretes no han assolit les expectatives recollides en els sondejos.D'altra banda, el mitjà alemanys'aventura una mica més i assevera que els populars "probablement no podran governar" davant d'un PSOE que "". Similar lectura que fa elposant en relleu l'"" de Féijoo que no serà suficient per liderar un nou executiu al Congrés.Des del diari italià, una crònica a la portada destaca la "(que ara també podria quedar-se)" sense obviar la possibilitat que s'acabi repetint una nova contesa electoral davant lad'arribar a acords amb els partits regionals. Finalment, des de la, incideixen en uns resultats que emmirallen un país "sense consensos".

