I si no hi ha acord, quan se celebrarien noves eleccions?

Els dos mesos, punt de no retorn

Encara més incertesa. Els resultats de les eleccions de, lluny de dibuixar un clar vencedor, deixen tots els escenaris oberts. Tot i la victòria en escons del, Pedro Sánchez és qui té més possibilitats de sumar per tornar a ser president espanyol, sense descartar Alberto Núñez Feijóo . A banda dels aliats del 2019, Sánchez haurà de seduir els set escons de Junts per esquivar l'amenaça de bloqueig i de noves eleccions, la tercera repetició en vuit anys. En cas que el bloqueig s'imposi, quin seria el calendari d'unes noves eleccions?La repetició electoral no és una opció política: s'hi arriba després d'un seguit de passos previs necessaris. Cal, fer unai, fins i tot, uncomplet abans que es puguin convocar unes noves eleccions. En aquest sentit, els resultats dels comicis d'aquest diumenge inauguren unamb dates clau que començaran a l'agost i que podrien allargar lafins a les vacances de Nadal.La primera data clau és el. Eli eles constituiran de manera simultània: lat, que posteriorment serà substituïda un cop es facin les votacions per la presidència de la cambra baixa i de la cambra alta, i les respectives meses. Un cop hi hagi presidents, els diputats prenen possessió de l'acta i, com preveu la, el president del Congrés es reuneix amb elPrecisament, és el monarca qui convocarà als partits a unper postular-se a la investidura. La Carta Magna, però està previst que aquesta primera interlocució es faci la. Als voltants, d'aquesta data també es configuraran els grups parlamentaris, queper poder constituir-se.De la ronda de contactes, entre el rei i els candidats en surt unaperquè un candidat es presenti al debat d'investidura. No cal que sigui el candidat del partit amb més escons. Encara que el PP de Feijóo hagi vençut amb, Sánchez també podria ser l'escollit. A partir d'aquí, tampoc hi ha un termini fixat per dur a terme el ple: la convocatòria del, com s'especifica en l'article 170 del reglament de la cambra.Les previsions més optimistes apunten acom a data per un primer debat. Caldrà veure si qui s'hi presenta és Feijóo o Sánchez. Cap dels dos té majoria absoluta i hauran de fer mans i mànigues per teixir aliances suficients. Ara bé, un cop fixat el ple, el rellotge s'accelera. La. A la primera ronda, el candidat necessita el suport d'una majoria absoluta, equivalent a. En segona ronda, en fa prou amb el suport d'una. Entraran en joc les possibles abstencions. S'espera que els independentistes tornin a tenir la clau de la governabilitat , malgrat el retrocés a les urnes.A partir de la primera investidura. Amb un primer candidat fallit, el rei té unper tornar a reunir-se amb els grups polítics i postular un nou candidat. Si no és capaç d'articular una nova sessió d'investidura, els dos mesos marquen un: noves eleccions.. Es dissolen les corts i es torna a començar amb el procés electoral.El llindar del calendari del 23-J deixaria de marge des de principis de setembre a principis de novembre l'impàs per intentar investir un candidat. Per tant,i les noves eleccions es convocaran. El temps comença a comptar des del mateix dia de la publicació de la dissolució i convocatòria de noves eleccions. Així, tot i no tenir una data exacta, les travesses i la normativa electoral situen que, en cas que no hi hagi acord,El bloqueig de les corts és un escenari que ja s'ha viscut durant la darrera dècada. La primera va ser el: la irrupció devan posar fi al bipartidisme del Congrés. El PP va reeditar la victòria, peròno es va presentar a la investidura. Pedro Sánchez va intentar bastir una alternativa als populars, però tampoc se'n va sortir.El 2019, el líder del PSOE va convocar eleccions després d'apoderar-se de la presidència via moció de censura. Els: o C's o Podemos. Sánchez va intentar-ho amb, però l'ambició del líder del partit taronja vales opcions d'arribar a un acord. En la següent convocatòria, celebrada el novembre del 2019, el cap de llista del PSOE s'ho va repensar i va optar per Podemos.La repetició d'eleccions d'ara fa quatre anys va permetre estrenarFins llavors,Precisament, el fet que els comicis poguessin coincidir amb Nadal va portar les forces polítiques aper canviar la normativa i adaptar-la. La reducció està prevista a la Constitució, estableix queen comptes de fixar uns terminis concrets. Es va passar. Tambés a vuit. A banda, es va acordar rebaixar les dotacions econòmiques que els partits reben per cobrir els costos electorals. Enguany, de les primeres eleccions a l'estiu podem passar a celebrar les primeres eleccions per Nadal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola