El temps d'aquest dilluns: triplet d'avisos per pluja i calor

L'últim avís del còctel

a Catalunya. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () s'acosten xàfecs, tempestes i un clar descens de la temperatura a partir d'aquest mateix dilluns. De fet, els experts i expertes han emès uner pluja i calor començant des de les 2:00 d'aquesta matinada. Serà en aquesta hora en què entrarà en vigor unaque s'allargarà fins a les 8:00 del matí. El llindar que es pot superar és el de calor nocturna intensa i el grau de perill màxim és d'u en una escala de sis. Lessón: Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià.​A partir del matí s'imposarà el vent de component oest a la meitat oest, i de components sud i est a la resta, entre fluix i moderat. Malgrat això, la tramuntana entrarà durant el matí a l'Empordà moderada amb alguns cops forts. En moments de xàfec es poden produir ratxes de vent fortes., també per calor i que s'estendrà fins a les 14:00 del migdia. El llindar que es pot superar és de temperatures intenses i el grau de perill, novament, és d'u en una escala de sis. Lesafectades són les següents: Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i Tarragonès.Així,La temperatura màxima pujarà entre lleugerament i moderadament al litoral i prelitoral sud, quedarà semblant o lleugerament més alta a la Catalunya Central i al litoral i prelitoral central. A la resta quedarà lleugerament més baixa. La visibilitat serà bona. A banda d'això, hi haurà pols en suspensió, sobretot al litoral i prelitoral.Fins a la tarda creuaran bandes dealts i mitjans que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat arreu del país. Serà aleshores que minvaran, però reapareixeran al final del dia. A banda d'això, hi haurà intervals de núvols baixos a les Terres de l'Ebre i al litoral i prelitoral sud fins a mig matí, i al sector central del litoral i prelitoral a partir de la tarda. Per altra banda, al final de dia i a partir de mitja tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est.A partir de les 20:00 del vespre, el Meteocat ha emès un altre avís. En aquest cas, però, perLa possibilitat de precipitació és de 20 mm en 30 minuts. El grau de perill màxim és d'u en una escala de sis iRipollès, Berguedà, Cerdanya, Solsonès i Alt Urgell. L'alerta s'estendrà fins a les 8:00 del matí de dimarts. Seran ruixats d'intensitat feble, localment moderada i acumularan quantitats entre minses i poc abundants. Localment, aniran acompanyats de tempesta i no es descarta que de pedra. A banda d'això,Finalment, de matinada i al final del dia el vent serà fluix i de direcció variable en conjunt.

