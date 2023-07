Investiguen un ciberatac rus a la web del Ministeri d'Interior en ple 23-J

de hackers russos a la web del, segons ha avançat el mitjà The Objective. Aquest atac hauria mantingut el portal inactiu durant hores en plei hauria deixat inaccessible part de la informació. Ara, un cop restablerts els serveis en línia, la policia intenta localitzar els autors dels fets i el sistema que han fet servir.Si bé el mateix ministeri considera que la caiguda del lloc web simplement s'ha produït per unmassa alt, el mateix mitjà assegura que fonts de les forces i cossos de seguretat de l'Estat confirmen un ciberatac provinent des de. Un incident similar va ocórrer el passat, amb la pàgina d'Interior caiguda durant dues hores.Des de la pàgina del Ministeri d'Interior es pot accedir a la pàgina per consultar lai lesde recompte del 23-J. Per fortuna, l'atac ha succeït durant la primera hora de la tarda d'aquest diumenge i al voltant de les 19.30 hores s'ha pogut solucionar, tot just uns minuts abans del tancament d'urnes.

