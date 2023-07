Rescaten dos nens deshidratats i un d'inconscient en una excursió al País Valencià

Efectius del Consorci Provincial de Bombers del País Valencià han rescatatmentre feien unaen una zona rural de la localitat valenciana de Xelva. Segons ha informat el cos de seguretat, tots tres menors adolescents anaven acompanyats d'una persona adulta i formaven part d'una excursió més gran, amb monitors a càrrec, a la zona de Talaia.L'avís demanant ajuda s'ha rebut al voltant de les 14:30 del migdia i fins a la zona s'ha mobilitzat, d'una banda, el Grup de Rescat a Altura (), amb helicòpter V-990 del Consorci amb metge i, de l'altra, per la via terrestre s'hi ha traslladat un coordinador forestal i bombers voluntaris del parc de Xelva. El metge de l'helicòpter ja ha valorat els tres menors, dos dels quals tenien símptomes lleus dei un altre, més greu, estàTots tres han rebut els primers tractaments in situ, amb bona resposta, i posteriorment han estat traslladats a l'Hospital de Llíria al costat del. La resta d'excursionistes que anaven amb ells, diversos menors i adults, han estat traslladats via terrestre fins a una zona segura en vehicle del Consorci.

