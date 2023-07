A quina hora se sabran els resultats de les eleccions?

Lesd'aquestpresenten uns resultats incerts entre la repetició del govern de coalició o l'entrada de la dreta a laamb l'independentisme desmobilitzat. Després d'una campanya farcida d'enquestes, mítings i debats electorals aquest diumenge els ciutadans tenen a les seves mans el vot per decidir els futurs diputats deli del. Des de les 9:00 del matí,han obert en una jornada que s'ha desenvolupat sense incidents i que tancarà els punts de votació a les 20:00.Els membres de les meses electorals començaran, a partir de llavors, a fer el recompte de vots de tots els electors, un procediment que es pot allargar durant hores i que es podrà seguir en directe per Nació . Les previsions apunten quehi haurà les primeres dades sobre els resultats de les eleccions delEls comicis s'han celebrat en un escenari atípic, en període estiuenc. Elha batut rècords que podria comportar al voltant d'un 6% de la participació total. A les 18:00 lal conjunt de l'estat i especialment a Catalunya -un 4% i un 11% respectivament. El descens no ha estat homogeni arreu del país, ja que ha estatque van votar encara més opcionsfa quatre anys, cosa que podria indicar unade les seves bases.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola