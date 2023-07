Lukaixenko trasllada a Putin que el grup Wagner vol moure's cap a Polònia

El president de, Aleksandr, ha traslladat aquest diumenge al seu homòleg rus, Vladímir, les seves preocupacions al voltant del grup, que els està "estressant". Segons recull l'agència de notícies russa, Lukaixenko ha explicat a Putin que mercenaris del grup li han fet saber que volen moure's cap a Occident, "de visita", i han mencionat les ciutats poloneses deEn la trobada, el president bielorús ha afirmat que mantindrà els mercenaris del grup "en el centre, com es va acordar" i ha remarcat que Bielorússia no vol moure'ls a Polònia perquè el seu estat d'ànim és "dolent".Lukashenko va fer possible que l'home al capdavant del, Vladímir Putin, perdonés l'intent deprotagonitzat per Wagner a canvi ques'exiliés a Bielorússia. Una oferta que l'implicat va acceptar en un primer moment, però que aquest matí ha trencat.El Grup Wagner es defineix com a empresa militar privada. Fa els primers passos el 2013 de la mà de Dmitri Utkin, un veterà de l'exèrcit rus. Un any després, i dirigits per aquest mateix militar, els integrants de l'organització van començar a operar a la regió ucraïnesa de Lugansk, avui un dels punts claus de la guerra. Després, han estat claus a Crimea, al Donbass i en l'actual guerra a Ucraïna. Wagner ha estat vinculat habitualment a l'extrema dreta i al neonazisme.

