A quina hora tanquen els col·legis electorals?

Des de lesdel matícol·legis electorals estan oberts a. S'acaba de conèixer que elha votat a Catalunya abans de lesen les eleccions espanyoles d'aquest diumenge, segons les darreres dades del govern de l'Estat. Es tracta d'una participació 11,22 punts inferior a la dels darrers comicis del 2019. Encara falten vots per dipositar a les urnes i cal conèixer a quina horaels col·legis electorals. Els centres estaran obertsincloent-hi les Canàries, tot i que a causa de la diferència horària allà no tancaran fins a les 21 hores d'aquí., doncs, començarà a lesen horari de Catalunya. En total han obertcol·legis a Barcelona,a Tarragona,a Girona ia Lleida. I pel que fa a les, n'hi haurà 8.923,6.472 a Barcelona, 1.039 a Tarragona, 863 a Girona i 549 a Lleida.La participació en les eleccions espanyoles havia caigut a Catalunyaen comparació a les de novembre de 2019. Així i tot, cal destacar que hi ha hagutfa quatre anys.

