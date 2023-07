Enxampen dos homes intentant agredir sexualment una dona amb submissió química a Gràcia

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 34 i 35 anys peren un bar del districte de Gràcia de Barcelona aquest diumenge a la matinada. Segons ha avançat ElCaso.cat i ha pogut confirmar l'ACN, els vigilants de seguretat del local han detectat com un home introduïa una substància sospitosa al got d'una noia mentre un altre home la distreia.En detectar aquesta situació, han alertat els Mossos, han avisat la noia, han requisat el got i han retingut els dos individus. La policia catalana ha arrestat els dos homes i ha obert una, a l'espera de saber què ha passat i quin és el producte que han introduït al got de la víctima.

