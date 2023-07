Vox veta TV3 en la nit electoral

🗳️La campanya de Vox no ha estat fàcil de cobrir. Finalment, ens han vetat per la nit electoral.



❌Aquí un dels reportatges que no els va agradar on expliquem:



🟢L’estratègia de Vox a Catalunya centrada en barris obrers amb molta migració (1/3) 👇 pic.twitter.com/lZ6WfBEAub — Iván Gutiérrez (@ivanngutierrez) July 23, 2023

El periodista que aquest 23-J ha cobert la campanya electoral deper TV3,, ha informat en un fil de piulades aquest diumenge a la tarda que l'extrema dreta. Ha començat així la seva denúncia pública: "La campanya de Vox no ha estat fàcil de cobrir. Finalment, ens han vetat a la nit electoral". I ha argumentat així per què considera que els dehan pres aquesta decisió: "Aquest és un dels reportatges que no els ha agradat: L’estratègia de Vox a Catalunya centrada en barris obrers amb molta migració".Tal com ha explicat el mateix professional, és en aquestes zones humils on els ultres despleguen el seu ", especialment magrebins, agitant la bandera de la inseguretat". I continua: "Ho fan a barris pobres, on la sensació d’oblit és real. La renda determina que es voti poc, per això els polítics passen.".A més a més, segons ha precisat Gutiérrez a Vox tampoc ha agradat que des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals () "els hi preguntéssim i expliquéssim eli d’ultradreta de dos caps de llista a Catalunya:(Fuerza Nueva i Juntas Españolas) i(J.E, Democracia Nacional)", una denúncia que també va fer pública el mitjà d'investigació Sentit Crític.

