23J: Què sabem de les acusacions de «topinada» per la suspensió ferroviària?

ha portat diversos internautes a afirmar que aquesta interrupció del servei ferroviari—en referència a un frau en les eleccions que se celebren aquest diumenge—Alguns comptes de xarxes socials com Twitter TikTok han vinculat la suspensió ferroviària amb una «topinada», expressió escrita habitualment en majúscules.«#TOPINADA ferroviària de @sanchezcastejon a Espanya», afirma una de les citades publicacions en referència a l'usuari del president del Govern,, en aquesta xarxa social.Aquest tuit es fa ressò d'una publicació anterior que l'expressió «TOPINADA» al costat de l'etiqueta #Elecciones2023 i un vídeo que es localitza en l'estació de tren Joaquín Sorolla de València.

Alternatives pel viatge

La suspensió ha portat a l'alcaldessa d'aquesta ciutat,, a demanar alternatives per a garantir el vot dels viatgers afectats, molts en connexió amb Madrid.A aquest assumpte també s'ha referit en el seu compte de Twitter , el sotssecretari d'Institucional del PP i cap de llista al Congrés per València,, que ha assenyalat que «el Govern ha de garantir que la gent arribi a votar», i ha exigit que «si no es pot reparar la circulació de trens entre València i Madrid es posin mitjans alternatius».Al voltant de les 5.00 h. d'aquest diumenge s'ha produïtde la xarxa ferroviària, la qual cosa ha obligat a actuar als bombers isegons han informat afonts d'Adif, que, 2.000 dels quals ja tenien aquesta solució entorn de les 14.30 h.

Per a tal fi, s'han habilitat autobusos i mobilitzant maquinistes i trens de Renfe per a aprofitar la via convencional, que no està afectada.

"Tots els mitjans possibles"

Així ho ha assegurat la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana,, qui ha afirmat que s'està fentper a solucionar la incidència iLa causa de la incidència ha estat la combustió d'una arqueta en el pou de bombes del túnel del canal d'accés en alta velocitat a València. A causa de l'actuació dels bombers hi ha una gran acumulació d'aigua.Bernabé ha concretat que el foc, del qual estudiaran les causes, ha cremat les bombes d'aigua, la qual cosa ha provocat que el túnel s'hagi inundat ja que no s'ha pogut desguassar l'aigua que han utilitzat els bombers per a sufocar les flames.Adif intenta solucionar «de la manera més ràpida possible» la situació, alguna cosa que està sent «complicat» perquè hi ha molta aigua acumulada en el túnel, ha assegurat la delegada.Ha explicat s'està portant una bomba externa per a desguassar la zona, però és necessari portar també la infraestructura necessària per a baixar-la al lloc en el qual està el problema.«Serà un treball costós però garanteixo que des d'Adif treballen amb tots els mitjans possibles i mobilitzantper a solucionar l'avaria com més aviat millor», ha assegurat.Així, des de l'estació Joaquín Sorolla han sortit ja dos autobusos que portaran a Requena als viatgers afectats perquè puguin agafar aquí l'AVE a Madrid.A més, des de Renfe s'estan mobilitzant tots els trens i maquinistes a disposició per a poder oferir rutes alternatives, i ja han sortit des de València els primers trens amb destinació a Albacete, per via convencional, on també connectaran amb el tren d'alta velocitat amb destinació a la capital d'Espanya.Bernabé ha explicat que en aquests moments hi ha nou trens que s'han vist afectats, dos dels quals estaven en trajecte des de Madrid cap a València, i s'han quedat parats, un a Requena, els viatgers del qual estan sent traslladats amb autobús a València, i un altre a Conca, que està tornant a Madrid.En definitiva,Aquest article forma part dels continguts difosos per Comprobado.es , una aliança de verificadors i mitjans per lluitar contra la desinformació sobre les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

