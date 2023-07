Les onades de calor incrementen les al·lèrgies

La influència del sedentarisme

Lesper elements com elo elsno només són típiques de la primavera i acaben al juny sinó que, amb les altes temperatures "l'atmosfera es condensa més" i dona lloc a la proliferació d'aquests al·lèrgens. Ho ha explicat l'experta en salut pública i epidemiologia de la Universitat Europea,, en una entrevista. "L'increment de les al·lèrgies també guarda una relació clara amb la temperatura i, en aquest cas, amb l'escalfament global i el canvi climàtic", ha declarat l'experta.A més, apunta que aquesta incidència al·lèrgicaAssegura, a banda, que "potencia més les al·lèrgies l'ambient amb una calor més seca que amb una calor més de tipus humit, com la que es podria tenir al mar mediterrani".D'altra banda, l'increment de temperatures està relacionat estretament amb l', necessària per evitar les substàncies al·lèrgenes. "En produir-se la pluja, es bolquen a l'atmosfera, cauen a terra i s'evita l'entrada per la via aèria", ha asseverat Guillén.Pel que fa al tipus d'al·lèrgens més freqüents en aquestes èpoques de calor, l'experta ha destacat que aquests també poden ser "contaminants a causa de la". "Per això es veu també una relació més gran de prevalença d'al·lèrgies en zones més massificades, amb més ràtio poblacional, però també guarda una relació amb les plantes de la zona", ha detallat.En aquest segon aspecte, l‟hàbitat natural és molt rellevant pel que fa a les al·lèrgies primaverals que s'activen especialment amb la calor ja que les plantes tenen uns cicles de vida molt particulars que s‟activen per les condicions climàtiques”. "Les més freqüents són», ha enumerat.Així, l'experta ha assenyalat que lespoden "despistar en aquest cicle biològic que les plantes tenen i fer que es produeixi molt més pol·len del que és habitual i d'una manera molt més primerenca". "Aquest pol·len que les plantes produeixen fa que, lògicament, es carregui molt més l'ambient d'aquests al·lergògens potencials", ha afegit.D'altra banda, l'experta ha apuntat que l'increment de la temperatura "també afecta els animals domèstics" on hi ha "un altre potencial al·lergen com és el pèl dels animals". La calor afecta en aquest sentit perquè aquesti fa que el seu cicle dels cabells sigui "molt més curt" i canviï amb més freqüència. "Canvien els cabells molt més freqüentment generant molts més pèls que es bolquen al medi on viuen i que lògicament si hi ha persones al·lèrgiques tenen més susceptibilitat", ha puntualitzat.Pel que fa a les persones amb més afeccions al·lèrgiques, l'experta ha assegurat queaixí com que hi ha una "". "No sabem exactament la causa de per què hi ha més prevalença en dones però és veritat que per a totes les malalties, a nivell epidemiològic, hi ha una relació queque els homes, és a dir, que som capaços d'emmagatzemar més càrrega a nivell de malalties", ha explicat.Tot i això, encara que la calor i el canvi climàtic, juntament amb la contaminació, influeixin en les al·lèrgies, l'epidemiòloga ha afegit que també "s'estan veient associacions amb el"."Realitzar feines molt sedentàries o practicar un lleure molt sedentari afavoreix l'aparició d'al·lèrgies", ha afirmat. Per aquest motiu ha insistit en laperquè “s'ha demostrat que és un bon factor” així com portar una dieta equilibrada i beure molta aigua.Alhora, ha recomanat que, si una persona és al·lèrgica i n'és conscient, ha dei sortir al carrer a primeres hores del matí o a última hora de la tarda.En aquesta època calorosa en què es creu que l'al·lèrgia primaveral ha acabat i que els refredats també perquè són més freqüents a les èpoques de fred pot ser complicat diferenciar si el que es pateix és una al·lèrgia o un refredat ja que els seus símptomes són similars, però aquests tenen algunes diferències.Pel que fa als símptomes més comuns de les al·lèrgies, l'experta ha assegurat que aquests "acostumen a ser símptomes lleus" entre els quals destaquen "la, és a dir, picor d'ulls, i la, és a dir, un mocador constant". Per tractar aquest tipus d'al·lèrgies més lleus, l'experta ha apuntat al control mitjançant"Les al·lèrgies produeixen una reacció immunitària, és a dir, desperten un tipus d'concret davant l'al·lergen que li està fent mal i aquests símptomes són com el "cavall de batalla", és a dir, intenten eliminar del cos aquest al·lergen que ens està fent mal", ha explicat.En canvi, en el cas dels refredats "d'estiu", és a dir, aquells que es produeixen pels aires condicionats o els canvis bruscos de temperatura, l'experta ha assenyalat que en aquests "també es pot notar un cert". "És força senzill diferenciar-los. En el moment en què prens un analgèsic per al dolor és fàcil perquè una al·lèrgia no cursarà amb dolor i aquestes responen millor als corticoides i antiinflamatoris", ha detallat.

