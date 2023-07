El respecte a l'horari de l'hostaleria, viral a Twitter arran de la queixa d'una clienta

Vaya, trabajadores que quieren finalizar su turno a su hora ¿Como es posible este suceso? pic.twitter.com/tlocEGmQ2L — Soy Camarero (@soycamarero) July 20, 2023

Els comentaris asobre els establiments de restauració sempre són polèmics i alguns d'ells els solen compartir comptes com el de Soy Camarero a Twitter. Aquest usuari ha publicat el cas d'. Els fets van passar al, de Grazalema (). En una ressenya de dues estrelles sobre cinc, va explicar els treballadors "havien acabat el torn".El restaurant no va trigar a respondre i fins i tot posar en dubte que la ressenya fos real. "Dubto molt de la seva estada al nostre establiment, ja que la seva publicació de la ressenya", sostenen des del local."D'altra banda, si li van apagar la llum convidant-la a anar-se'n... Vostè mateixa s'ha contestat, ja estarien fora de torn. Una mica d'. Salutacions!", va concloure el restaurant en la seva resposta. L'usuari Soy Camarero ha defensat l'establiment en un to irònic: "Vaja, treballadors que volen finalitzar el torn a l'hora: com és possible aquest succés?". Arran de la publicació,Altres suggereixen que hi hagi més insistència per part del restaurant respecte de l'hora de tancament. "No entenc per què els restaurants no expliquen als clients quan arriben tanquem a les 11 pm. Aleshores la situació queda clara i els empleats poden anar-se'n a les hores concertades", indica un altre usuari.

