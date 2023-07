El PSOE demana la retirada «immediata» d'una lona del PP a prop d'un col·legi electoral

Elha presentat aquest diumenge una reclamació a laen la qual demana la retirada "immediata" d'una lona del, amb la imatge del candidat Alberto Núñezamb el lemaEl partit socialista considera que "incompleix" i "vulnera" la normativa de la(Llei orgànica del Règim Electoral General).En concret, la reclamació es basa en el que s'estableix en, que detalla que no es pot realitzar propaganda electoral en els voltants d'un col·legi electoral.La lona, que està situada al carrer, escaira carrer Cedaceros del municipi de Madrid, destaca els lemes 'Pot ser que no siguem el teu partit, però en aquest moment som la solució' i 'Vota Feijóo'."Queda patent d'aquesta manera que la instal·lació d'una lona electoral, amb lemes i sol·licitant el vot directament, ad'un centre de votacióla prohibició de realització de propaganda electoral, ja que aquesta es troba a inevitablement a la vista dels electors del col·legi pròxim, per la qual cosa ha de ser retirat de manera immediata perquè de cap manera puguien la voluntat dels electors que acudeixen a aquest centre a exercir el seu dret al vot", denuncia l'escrit.

