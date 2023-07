Una popular «drag queen» acudeix amb els seus millors vestuaris a la mesa electoral

HE LLEGADO A LA MESA

Casi no lo cuento que la alarma me ha traicionado pero he conseguido ser parte de la mesa electoral. Y ahora, todo el mundo a VOTAR!💖💖💖 pic.twitter.com/c8ktwj1sky — icOnyx (@onyxunleashed) July 23, 2023

L'artistaha acudit al seu lloc com aen un col·legi electoral de Madrid. Amb els seus millors vestuaris i un maquillatge especial ha volgut fer una crida a través del seu perfil de Twitter a gaudir de "la festa de la democràcia"."Hea la taula. Gairebé no ho explico, quem'ha traït, però he aconseguit ser part de la mesa electoral. I ara,", ha assenyalaten un tuit penjat en les seves xarxes socials, en format vídeo.Téi és de Madrid. És artista plàstica i drag. Porta amb el seu personatgeentre els quals ha estat imatge d'exposicions. Un ésserqueer fascinant que buscai obrir la porta a altres universos.

