L'alcalde de Tortosa vota vestit d'època renaixentista i demana «no retrocedir en el temps»

Avui a #Tortosa hem votat, enmig de la #FestadelRenaixement , una època que no hi havia democràcia. Cal una mobilització per defensar els drets i llibertats i no retrocedir en el temps més enllà de les festes de recreació històrica. pic.twitter.com/QEn3fK2Dpq — Jordi Jordan (@JordiJordanEbre) July 23, 2023

L'alcalde de, ha votat amb un vestit del Renaixement aquest diumenge a les eleccions espanyoles, coincidint amb laa la capital del, i ha demanat "no retrocedir en el temps".En un tuit ha adjuntat una imatge seva votant i ha recordat que. "És necessària una mobilització per defensar els drets i les llibertats i no retrocedir en el temps més enllà de les festes de recreació històrica", ha afegit l'alcalde.Jordi Jordan va aconseguir l'alcaldia el passat 17 de juny gràcies a un. Jordan ja partia d'un pacte previ, que l'havia col·locat com a cap de llista d'una candidatura conjunta entre l'espai dels Comuns i els socialistes. De fet, havia estat el candidat d'al Parlament ara fa dos anys i després d'aconseguir l'alcaldia va plegar de la cambra catalana.Aquesta és una altra de les múltiples anècdotes que ha deixat el matí de la jornada electoral, en la que esquerres i dretes es disputen el govern espanyol. Mentrestant, a Tortosa celebren la 26a Festa del Renaixement , que recupera durant uns dies l'esplendor de la ciutat durant el segle XVI.

