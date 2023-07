Les monges dominiques acudeixen a les urnes: «Sabem a qui no votem»

"El vot és secret"

Sor Lucía, Pilar, Juana Mari i María Teresa sortint del convent per anar a votar a les eleccions espanyoles. Foto: Pere Fontanals

"El nostre vot no arreglarà el món. Em conformo amb que no l'empitjori"

Les monges han aprofitat les eleccions per parlar amb persones del barri. Foto: Pere Fontanals

Quatre de les cincde la comunitat deldeja han votat. La cinquena no té dret de sufragi: és uruguaiana. Surten del convent contentes, gairebé enjogassades. Fora les espera al volant del cotxe la més coneguda de la colla,, que conduirà no gaire més de dos-cents metres fins al. És una distància curta, però es trobarien unade tornada, i tot i que no és una comunitat massa envellida -sor Pilar, la més gran, té 77 anys-, la calor d'estiu de mig matí les fa ser prudents.Elon han votat les monges, rep el nom del seu principal carrer, un dels primers ravals que es va establir fora muralles a la Manresa de l', més enllà delon els artesans aprofitaven els salts d'aigua per adobar la pell i treballar. Al final de la seva principal artèria, on encara hi ha lai llavors no hi havia res més, es va fundar el 1322 el Convent dels Àngels -actualment de Nostra Senyora dels Àngels i Santa Clara-, inicialment ambSor Pilar, sor María Teresa i sor Juana Mari surten amb elja preparat des de casa. Sor Lucía ho enllesteix en un moment al mateix col·legi electoral. "entre nosaltres, el vot és secret, però sabem a quins partits no votarem mai", diu Lucía que, per eliminar dubtes aclareix que "som gent de, que està per la". Al convent parlen sovint de política, "i ens discutim", però. L'única vegada que van quedar un mica clares les postures de cadascuna va ser pel referèndum de l': "Algunes germanes van triar no anar a votar" diu sense donar-li més importància Caram.Quan arriben al Casal de les Escodines, Lucía dubta d'on aparcar. Hi ha una plaça lliure per a, però no ha pensat a agafar el distintiu. Opta per no ocupar-la i deixar el vehicle darrere d'uns contenidors. "Si diuen alguna cosa, els indiqueu que hi havia gent gran", els diu a uns apoderats d'que hi ha a la porta del col·legi. "O els diem que és el cotxe de sor Lucía", responen. "No, que potser llavors sí que em multen", respon la monja entre rialles.Pilar, María Teresa, Juana Mari i Lucía entren al Casal de les Escodines i després d'un passadís força estret arribant al col·legi. Bull de gent a aquesta hora. Els toca ladiuen després de fer una ullada a laque porta una d'elles. És una de les poques meses on no hi ha cua. Abans d'acostar-s'hi, però, rialleres i parladores,que se'ls acosten i que els fan consultes sobre. La resta les miren amb simpatia: és habitual trobar-les al Casal votant quan hi ha eleccions.No s'han plantejat mai el. Tampoc aquesta vegada que tant se n'ha parlat. "El col·legi és a prop i així sortim i saludem la gent del nostre barri", afirma María Teresa, mentre que Pilar i Juana Mari van prenent posicions davant la mesa. Més emocionades que el comú del votant donen elal president i esperen el procés de cerca i inscripció de secretari i vocal. "" i la monja vota. "Què faig amb això?" pregunta tot ensenyant la targeta censal. "Això és per a vostè, germana, pot llençar-la, si vol".Mentre Lucía buscava les paperetes, un altre votant s'ha posat a la cua, però quan la veu li cedeix el pas. "De cap manera", respon. "Passi, passi, que jo no sé ni si em toca aquesta mesa", insisteix. Una darrera l'altra, les quatre mongesamb celeritat. El vot a les meses del col·legi va per carrers i aquesta té menys votants que altres: poca gent viu al voltant del convent. De tornada cap al cotxe, de nou les aturen uns i altres per interessar-se pel seu benestar i elles sempreSortint del col·legi, María Teresa inconscientmentque espera amb el conductor a dins. Lucía l'atura: "el nostre és aquell". El conductor baixa la finestra rient: "germana, no ha encertat ni el color". Certament,. "Ai, Déu meu! Ja veig que vaig ben despistada", s'exclama. Sempre quedarà saber què hagués passat si no dugués l'hàbit. No triguen res a tornar a ser de nou al convent."Bé, la feina ja està feta", sospira Juana Mari, "ni el nostre vot, ni aquestes eleccions-lamenta-, em conformo que". Ho diu amb coneixement de causa. El Convent de Santa Clara va fundar fa lustres eli encara el gestiona, ara amb una ingent, i la comunitat viu implicada en nombrosos projectes de suport a la infància, a l'habitatge digne, al dret al treball o al suport i la integració de les persones nouvingudes.La Fundació del Convent de Santa Clara, a més és un dels principals agents socials de l'Estat implicat en l'acollida de víctimes de la guerra d'Ucraïna . "D'ucraïnesos i també de russos", aclareix Lucía, "de persones, vaja". I totes les monges del convent estan immerses en aquests compromisos, "el que passa és que", somriu Caram. Les tres germanes entren al convent per la porta principal. Lucía els dona les claus de la porta del pati lateral: "perquè entri el cotxe".

