Bombardejos russos destrueixen part de la catedral ortodoxa d'Odessa, patrimoni mundial de la UNESCO

Одесситы сразу же вышла на разбор завалов и уборку улиц. Русня, вы не с теми связались. Сегодня нам немного больно, но уже завтра будет много больнее вам. Не с теми вы связались, убогие z-фашики. pic.twitter.com/vUZy7JSA2x — Одесская исти́рия 🇺🇦 (@OdessaHistory) July 23, 2023

Uns, que diverses fonts apunten que podrien provenir del, han destruït part de la, a. L'edifici forma part del centre històric de la ciutat portuària, que lava incloure en el seu llistat de patrimoni mundial en perill el mes de gener passat. El president ucraïnès,, ha denunciat el llançament de míssils i ha assegurat que "definitivament" hi haurà "represàlies" per Odessa."No pot haver-hi excusa per a la maldat russa", ha afirmat en un missatge a Twitter. Per la seva banda, l'alt representant per a la política exterior de la UE,, també ha denunciat la destrucció de la catedral. Borrell ha afirmat que constitueix "un altre crim de guerra per part del Kremlin". "", ha lamentat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola