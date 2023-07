Vint ferits lleus als focs de Blanes després de caure grans guspires al públic

nunca pensé q podíamos salir ardiendo en los fuegos de blanes pic.twitter.com/sNkRSCFoUu — Natalia (@nataalia248) July 22, 2023

de persones han omplert la platja i els carrers deaquest dissabte a la nitper assistir alNo tot ha sigut idíl·lic en aquesta passada nit del dissabte a diumenge, sinó que hi ha hagutdesprés que un dels castells del concurs llencés unesentre el públic que mirava l'espectacle.Als vídeos i imatges publicats a xarxes socials per alguns dels assistents, es pot observar com les petites boles de foc cauen al costat dels espectadors. Així i tot, els ferits no han hagut de ser hospitalitzats, però síamb ferides lleus per. Fonts deasseguren que només han caigut "guspires".Aquestaque el concurs deixa ferits; el, 13 persones van resultar ferides ambde diversa consideració, després que unes desviés de la seva trajectòria i explotés enmig del públic.

