La plataforma Batec reivindica amb pintades a les seus de Vox, PP i PSC

🕵️‍♀️ Som a la seu del PSC de Barcelona per denunciar la seva guerra bruta contra l'independentisme amb les infiltracions policials a les nostres vides.



Assenyalem i combatem la repressió i l'espionatge polític. Mobilitza't!#PintemLaCaraAlEstatEspanyol https://t.co/EL6ePTLOGm pic.twitter.com/AlIJvDpUqp — BATEC (@batec_cat) July 22, 2023

Els moviments socials i les organitzacions independentistes dels Països Catalans hem patit, i continuen patint, la mà dura de l'estat espanyol.



⚠️ Cridem a l'acció, cridem a combatre el règim del 78 i l'extrema dreta de VOX.#PintemLaCaraAlEstatEspanyol pic.twitter.com/MRsJR4Tqdq — BATEC (@batec_cat) July 22, 2023

La plataformaha fet pintades ai fa una crida als demòcrates dels Països Catalans a, segons informen els activistes en un comunicat. Assenyalen que l'acció s'emmarca en la campanya, que té com a objectiu denunciar i combatre "la repressió del règim del 78", el "perill" de l'extrema dreta de Vox i la "persecució política i judicial" al moviment independentista.expressa que aquestes accions són part de lapels diversos casos d'infiltració de la policia nacional en els moviments, com el darrer cas conegut adestapat per 'La Directa'. Encompartits per la plataforma a les xarxes es pot veure, com a mínim, com dues persones embruten amb gargots fets ambles seus de Vox i PSC a Barcelona."L'estat espanyol ensi nosaltres no ens quedarem de braços plegats. Cridem ali a laen general a respondre a la repressió existent i a la que vindrà amb un possible govern de PP i Vox", asseguren en un comunicat els activistes.En concret, fan responsables "directes" de laalsi lamenten que en context "desolador" l'extrema dreta guanyi terreny. Per tot plegat, demanen la mobilització per "assenyalar" els partits que en els darrers mesos han "jutjat i perseguit" i s'han "infiltrat" en les vides de l'independentisme.

