Elabans de lesper les eleccions espanyoles d'aquest diumenge, segons les darreres dades del govern de l'Estat. Es tracta d'unaa la dels darrers comicis del 2019, quan un 40,55% havien fet exercici del seu dret a vot a la mateixa hora. Aquesta dada, on la participació és del 40,15%, superior al 37,92% del 2019.La data de celebració de les eleccions, que coincideix amb lesd'una part important de la població, i lafeien tèmer per una davallada de la participació, que caldria analitzar, a més, juntament amb la xifra. Els registres s'han elevat finalment fins als 2,47 milions -més de 250.000 dels quals, a Catalunya-. La polarització de la campanya electoral i la crida a la participació per la majoria de sectors polítics, d'altra banda, podrien fer de contrapès.Fins al migdia, la jornada electoral del 23-J ha transcorregut amb. A les 9:00 hores,i tots els col·legis han pogut obrir a temps. Així ho han celebrat el secretari d'Estat de comunicació,, i la portaveu del govern espanyol,, en roda de premsa.Unsaquest diumenge i, en total, hi harepartits per tot el territori: 1.605 a Barcelona, 365 a Tarragona, 383 a Girona i 315 a Lleida. I pel que fa a les meses, en són 8.923, un 6% més que a les eleccions del 2019. D'altra banda, hi ha més de 5.000 representants de l'administració, els encarregats d'enviar les dades dels avenços de participació.

