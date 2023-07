Alerta a l'Atlàntic per la troballa de 2.000 pingüins morts a la costa de l'Uruguai

Troballa dantesca a l': aproximadamenta les costes de l'est del país. Els científics estan investigant-ne les causes, que podrien estar relacionades amb lai la dificultat de trobar menjar.Els exemplars, pingüins de Magallanes, haurien viatjat a la deriva des de l', segons, cap del departament de fauna del Ministeri d'Ambient de l'Uruguai. "S'han mort a l'aigua. El 90% són exemplars joves que arriben sense reserves de greix i amb l'estómac buit. Seguim investigant la causa de les morts", ha comentat. Leizagoyen alerta que es tracta d'un fet excepcional, tot i que, sense haver arribat encara a treure'n l'entrellat.Aquesta espècie de pingüins fan el niu a la zona sud de l'Argentina i a l'hivern marxen cap al nord, per trobar menjar i aigües més càlides. Si bé encara no hi ha cap estudi concloent,, apunta que una de les causes podria ser la sobrepesca a l'Atlàntic, un fet que es produeix des dels anys 90.Això, sumat a les tempestes, hauria condemnat a la mort aquest conjunt d'animals, segons l'ONG. "A més de pingüins, també hem trobat petrells, gavines, tortugues marines i lleons marins morts a les platges de, a l'est de", explica.

