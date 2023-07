Caos a la línia d'alta velocitat entre València i Madrid per una avaria el dia d'eleccions

Inici accidentat de la jornada electoral al servei ferroviari de València. A les cinc de la matinada d'aquest diumenge, Adif ha detectat un incendi en una arqueta que manté el servei d'alta velocitat aturat a l'estació Joaquim Sorolla de la capital del País Valencià. Tant l'entrada com la sortida de trens en direcció a Madrid s'ha suspès per la incidència al túnel de Sant Isidre, segons informa Adif.



Tot i que el foc ha quedat extingit a les 10:30 hores, la barreja de fum i aigua, així com la inundació, fan inviable la circulació en un dia en què molts ciutadans tenen previst traslladar-se per anar a votar. Dos trens d'AVE, un d'Ouigo i un d'Iryo són de moment els afectats, segons Adif, arran d'un incendi en una arqueta a la bifurcació del carrer Xàtiva i l’estació valenciana.

La causa de la incidencia ha sido un incendio en una arqueta en el pozo de bombas del túnel del canal de acceso en alta velocidad a Valencia.



Por la actuación de los bomberos hay una acumulación de agua en el vértice inferior del túnel. — INFOAdif (@InfoAdif) July 23, 2023

Se suspenden las salidas de trenes destino Valencia J.S.

Detenidos en Valencia J. S. trenes de Larga Distancia 5871 (AVE Castelló-Puerta de Atocha), 6473 Ouigo (Valencia J.S.-Madrid Ch.), 5071 AVE (Valencia J. S.-Madrid Ch.), 30383 AVE (Valencia J.S. - Sevilla S.J.) (sigue) — INFOAdif (@InfoAdif) July 23, 2023

En tres dels casos són trens que, mentre que el quart ho fa amb Sevilla. D'altra banda, hi ha un cinquè comboi d'AVLO provinent de Madrid que es troba aturat a Requena, i un de sisè aturat a Conca, a l'espera de notícies sobre la resolució de l'incident. Des d'Adif informen que estan treballant en el buidatge de l'aigua acumulada al vèrtex inferior del túnel que ha provocat l'actuació dels bombers.

