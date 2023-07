Al límit: experts apunten fins quan poden aguantar els humans les altes temperatures

es manté amb lesaquests dies, arribant a màxims inèdits en algunes localitats. Fora de Catalunya,. Tot plegat ha posat en alerta la comunitat internacional, que ja parla de les conseqüències de l'i d'una perspectiva cada cop menys llunyana, com és el moment en què el cos humà ja no resisteixi aquestes temperatures.Tot i la resistència que poden tenir algunes persones als cops de calor, la sensació tèrmica pot veure's incrementada per la humitat i, a la llarga, sigui impossible refredar-se. En aquest sentit, la temperatura habitual de 37ºC dels cossos humans, independentment del temps que faci, pot veure's alterada i es pot produir allò que coneixem com a. "Si la temperatura corporal s'enfila per sobre dels 40 o 41 ºC el nostre cos comença a patir destrucció cel·lular", afegeix la doctora Vàzquez.Quan, diferents òrgans comencen a veure's afectats i es poden produir, que si es perllonguen poden desembocar amb la. La tercera edat o els afectats per patologies del cor són els que més es poden veure perjudicats davant d'un escenari semblant.Ara bé,. Alhora, persones acostumades a un clima càlid poden adaptar-se millor a un escenari de màximes temperatures. Els humans triguen al voltant d'una o dues setmanes a aclimatar-se i, en aquest sentit,Les conseqüències d'aquest canvi climàtic es poden ja xifrar en morts anuals. Es calcula que la calor de rècord que es va viure l'estiu passat va provocar. D'altra banda, als Estats Units ja es considera que la calor extrema mata més persones que qualsevol altre perill meteorològic.

