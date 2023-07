Les meses electorals es constitueixen amb normalitat tot i el temor per les vacances d'estiu

Toquen lesals campanars de Catalunya i elsperquè elsen les eleccions espanyoles del 23-J puguin exercir el seu dret a vot. A la gran majoria de punts, n'hi ha pocs de matiners, peròdesprés del temor per les vacances d'estiu. La totalitat dels centres compten amb, aires condicionats o ventiladors, per combatre les altes temperatures i els presidents i vocals disposen d'per suportar la jornada.En total, hi ha: 1.605 a Barcelona, 365 a Tarragona, 383 a Girona i 315 a Lleida. I pel que fa a les meses, en són 8.923, un 6% més que a les eleccions del 2019: 6.472 a Barcelona, 1.039 a Tarragona, 863 a Girona i 549 a Lleida. Amb tot, aquest 23-Jque pertoquen a Catalunya: 32 de la demarcació de Barcelona, 6 de la de Tarragona, 6 més de la de Girona i 4 de la de Lleida, i també està en joc l'elecció deD'altra banda, hi haals col·legis electorals i tenen la funció de col·laborar amb els membres de les meses, supervisar que s'hagin constituït correctament i informar en cas que hi hagi qualsevol problema. També s'encarreguen d'enviar les dades dels avenços de participació, que es faran públics a les 14 hores i a les 18 hores. El recompte s'anirà coneixent a partir de les 20:00 hores.Tanmateix, segons el, un conjunt desumant tots els cossos de seguretat s'encarregaran de la jornada electoral a Catalunya: La majoria, 4.055 són Mossos d'Esquadra; 1.135 agents de la Guàrdia Civil; 2.968 policies locals i 950 agents de la Policia Nacional espanyola.

