Un nou estudi relativitza que el sexe oral sigui un factor de risc per al càncer d'orofaringe

El desenvolupament del, que afecta el cap i el coll, es relaciona cada vegada més amb la infecció pel, que és una malaltia de transmissió sexual, i s'associa a idees preconcebudes sobre elde les persones afectades. Ara, investigadors del, a Alemanya, han realitzat un estudi per confirmar o desmentir aquesta anàlisi.Per a realitzar la investigació, publicada a la revista científica Cancers, es van entrevistar 303 persones sanes i les seves respostes es van comparar amb les de 317 pacients amb càncer de cap i coll. "El nostre estudique el càncer orofaringi associat al VPH és una malaltia que contrauen les persones que tenen un comportament sexual d'alt risc i un nombre significativament més gran de socis de", conclou el líder de l'equip investigador, Andreas Dietz.Així, els resultats apunten a una sèrie de factors de risc del càncer d'orofaringe que es poden prevenir, com eli el. Això no obstant,, ja que l'estudi va revelar que els pacients que van desenvolupar càncer orofaringi provocat pel VPH tenien més probabilitats d'haver estat sexualment actius abans dels 18 anys. "En aquest sentit, és molt recomanable que tant les noies com els nois", recomana Dietz.El VPH és un, i la majoria de persones s'infecten en algun moment de la seva vida. Pot infectar les cèl·lules epitelials de la pell i les mucoses a diverses localitzacions, i se'n coneixen més de 100 subtipus, la majoria dels quals només causen lesions benignes com berrugues i condilomes.

​

