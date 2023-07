Rescaten una nena segrestada després de mostrar un cartell demanant «ajuda» als Estats Units

Una nena ha estatgràcies a mostrar unen què es podia llegir la frase "" des d'un cotxe a, als Estats Units. La víctima, una nena de 13 anys, havia estat raptada el 6 de juliol passat en una parada d'autobús a l'estat de Texas, quan la van obligar a pujar a un vehicle a punta de pistola, segons ha informat el departament de policia de Long Beach en un comunicat recollit per la cadena CBS.El 9 de juliol, els agents municipals van respondre a una trucada del servei d'emergència 911 en què els vianants havien vist la víctima en un vehicle estacionat sostenint un full de paper amb la paraula "ajuda'm", per la qual cosa van acudir al lloc i van trobar la menor "".La policia va poder localitzar i arrestar el sospitós, unque es trobava en una bugaderia propera netejant la roba de la segrestada, moment que ella va aprofitar per preparar el cartell. Els agents van trobar al vehicle l'arma de foc utilitzada per al segrest, una pistola d'aire comprimit negra "que semblava semiautomàtica" i un parell d'esposes.El presumpte segrestador va ser traslladat a la presó de Long Beach City, on va ser fitxat per segrest, actes lascius amb un infant i fugir de la justícia amb una fiança de 100.000 dòlars (uns 90.000 euros). Poc després, va serde l'Oficina Federal d'Investigacions.

