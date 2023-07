El senzill truc que et pot ajudar a millorar la salut del teu mòbil

Amb l'arribada delsa les nostres vides, ràpidament es va popularitzar el concepte de lesper protegir-los. Ara, com que fem servir aquests dispositius diàriament i n'esgotem la bateria, cal carregar-los constantment, però compte precisament amb fer-ho amb la funda posada.I és que la recomanació dels experts en informàtica és retirar sempre la funda quan es carrega el, per molta peresa que ens faci. Així s'evitarà, per una banda, elde l'aparell, i per l'altra, que es trenqui elLes, que són les dels dispositius actuals, són altament sensibles a la calor, i això pot afectar el rendiment del telèfon i accelerar-ne la fi de la seva vida útil. Pel que fa al connector, algunes fundes mal dissenyades poden destrossar per complet tot el sistema de càrrega.Precisament per aquests motius, també és molt recomanable -i cal tenir-ho molt en compte en ple estiu- allunyar el telèfon mòbil de qualsevol espai on hi hagii intentar mantenir-lo en. Per exemple, si vas a la platja, intenta guardar-lo dins una bossa o si l'has de consultar, fes-ho a l'ombra.

