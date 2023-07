Xancletes per conduir: sí o no?

Arriba l'estiu i cada any sorgeix el mateix dubte. És l'hora d'anar a la platja i aquell que ha de conduir no sap si fer-ho amb les xancletes de colors o posar-se les vambes.Clarament, és una de les preguntes més formulades durant les vacances d'estiu i per aquest motiu laha sortit al rescat. Amb una TikTok, una agent de la policia ha volgut aclarir si aquesta pràctica pot portarals conductors que la practiquen, però la resposta... ha deixat encara més confusos els usuaris de la xarxa social."El dilema de tots els estius: es poden utilitzar xancletes durant la conducció?", es pregunta l'agent al vídeo. "", ha continuat. Però amb un matís: "i pugui provocar un accident". En aquest cas sí que seria sancionable.Ara bé, elss'han mantingut. Perquè...Els usuaris assenyalen una opció que no agrada a la xarxa social: "Et poden denunciar segons el criteri de l'agent que et toqui".En aquest sentit, els agents es poden acollir a l'article 18 del Reglament General de Circulació, segons el qual podria ser motiu deconduir un vehicleque garanteixi la seguretat d'un mateix, la de la resta d'ocupants i la dels altres usuaris de la via.

​

