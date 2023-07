La plantilla del Barça, afectada per una gastroenteritis

🚨 El FC Barcelona informa que el partit davant la Juventus FC, previst per avui dia 22 de juliol a les 19.30 hores al Levi’s Stadium corresponent a la Soccer Champions Tour, ha quedat suspès. Una part important de la plantilla blaugrana està afectada per una gastroenteritis… pic.twitter.com/ylw9XrR29f — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 22, 2023

Elno ha començat com era d'esperar. L'endemà d'anunciar els quatre capitans de l'equip masculí per a la pròxima temporada -Sergi Roberto, Ter Stegen, Araujo i De Jong-, el club ha emès un comunicat d'última hora per anunciar que nSegons detallen en un tuit, una part important de la plantilla blaugrana -entre vuit i nou jugadors- està afectada per unaAixò ha obligat a suspendre el matx previst per aquest dissabte a les 19.30 hores al Levi's Stadium de Santa Clara, a Califòrnia, corresponent a laSi la pretemporada de la temporada passada va recórrer la costa est, enguany els blaugrana visiten l'i, concretament, les ciutats californianes de, abans de marxar a(Texas) i acabar a(Nevada). En aquestes localitzacions, el Barça tenia previst disputar quatre amistosos contra quatre grans equips d'Europa:-cancel·lat-,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola