La fiscalia demana presó provisional per Angela Dobrowolski per robatori en casa habitada

La fiscalia ha demanat aquest dissabte presó provisional per a, exparella del productor televisiu, per diversos. A més, ha sol·licitat que aquests procediments s'acumulin al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona.L'acusada téper altres delictes com violació de domicili, fer esclatar un explosiu en un bloc de pisos o comunicar-se amb Mainat quan ho tenia prohibit. A més, serà jutjada perprovocant-li un coma diabètic. En aquest darrer procés, la fiscalia demana 16 anys de presó.La darrera polèmica en què s'havia vist immersa Dobrowolski és l'al barri de la Font de la Guatlla, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Dobrowolski va seleccionar l'habitatge de diverses persones que han comparegut als mitjans assegurant que va intentar assassinar Mainat. Concretament, l'objectiu eren, suposat examant de Dobrowolski i, la parella d'aquest.Uns mesos abans, havia estat condemnada a 2 anys i 6 mesos de presó per falsificar i cobrar xecs a nom de Josep Maria Mainat . El productor, però, va recuperar els diners i es va retirar com a acusació contra la seva exdona, però encara hi ha els dos judicis pendents per intent d'assassinat el juny del 2020 i per l'incompliment de l'ordre d'allunyament que li va imposar el jutjat arran d'aquest cas.

