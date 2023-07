Busquen a Palafrugell un ancià que s'ha escapat del geriàtric

Els Bombers estanun(Baix Empordà), després que se'ls alertés que s'haviaon estava ingressat. Segons detallen fonts de Bombers, l'avís s'ha rebut aquestals volts de dos quarts de cinc de la, moment en què s'ha muntat i activat el dispositiu de recerca.Les tasques per localitzar-lo s'estan duent a terme entre la zona de l'avinguda Pompeu Fabra de(Baix Empordà). Els Bombers hi participen amb, uni també s'ha sol·licitat activar les. Elsdonen suport a la recerca amb quatre dotacions i també hi participa la Policia Local.

