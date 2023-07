Treballem en un incendi de vegetació forestal a Sant Vicenç dels Horts (avís 14.13h). #Bomberscat hi som amb 17 dotacions (13🚒+2🛩️+2🚁), demanem el confinament preventiu de les urbanitzacions del voltant de l'incendi pic.twitter.com/2eo4Ei9CjE — Bombers (@bomberscat) July 22, 2023

Un(Baix Llobregat) ha obligat apreventivament laGranja Garcia, propera al foc, amb 400 persones. L'avís s'ha produït cap a lesi els Bombers de la Generalitat hi han acudit amb 17 dotacions.Entre aquestes, hi ha 13 mitjans terrestres més dos avions i dos helicòpters, que estan agafant aigua davant les costes del port de Barcelona. L'objectiu és contenir el flanc dret, ja que el flanc esquerre s'aguanta per la marinada que bufa a la part alta.

