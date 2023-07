Detenen un home a Sants per agredir sexualment una dona que havia conegut en una pàgina de contactes

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de juliol un home de 29 anys al barri de Sants de Barcelona per agredir sexualment dues vegades una dona que havia conegut a través d'una pàgina de contactes. Segons un comunicat de la policia catalana difós aquest dissabte, a l'inici les relacions eren consentides, fins que l'home es va mostrar agressiu, i la va forçar i humiliar quan ja no tenia el consentiment de la víctima.



El detingut normalitzava la seva conducta i la relacionava amb l'excitació del moment, restant-li importància. La policia treballa amb la hipòtesi que el detingut, que ha passat a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, podria haver agredit altres dones amb el mateix modus operandi i que aquestes encara no ho haurien denunciat.

Els fets es remunten al 4 de juliol, quan la víctima i l'agressor es van conèixer a través d'una pàgina de contactes i es van intercanviar les adreces de les xarxes socials i els telèfons per continuar la comunicació. L'homeper guanyar-se la seva confiança fins que van quedar en un lloc íntim per mantenir relacions sexuals.A l'inici les relacions van ser consentides, fins que el detingut va mostrar un comportament agressiu, fins al punt d'. Després de l'agressió sexual, l'home va amagar el telèfon mòbil de la víctima perquè no marxés. Quan la dona va intentar recuperar el seu telèfon mòbil, el detingut va tornar a agredir-la sexualment.

