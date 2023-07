​Sílvia Orriols, enxampada de nit retirant en persona una estelada a Ripoll

Segon acatament a la Junta Electoral

Dos individus van retirar quan faltaven pocs minuts de la mitjanit d'aquest divendres l'que des de fa anys presideix l'entrada sud de. No es tractava ni d'un grup d'espanyolistes que intenten eliminar simbologia independentista ni d'agents de policia de paisà, era la mateixa alcaldessaacompanyat d'un destacat membre de la llista electoral d'Aliança Catalana.La mateixa Sílvia Orriols, després que hagin transcendit unes fotografies on se la veu amb l'estelada retirada, ha admès que ho ha fet per ordre de la Junta Electoral. Tal com va fer fa un parell de setmanes a la casa consistorial, ha acatat el requeriment realitzat a causa d'una denúncia d'un grup espanyolista. Aquest mitjà ha demanat a l'Ajuntament perquè la retirada l'ha fet l'alcaldessa en persona en plena nit i no pas treballadors municipals.Tant en el primer cas com en aquest, no ha estat ni l'alcaldessa ni l'Ajuntament que han anunciat que retiraven els símbols independentistes -com han fet molts altres consistoris- sinó que ha transcendit després que circulés a través de les xarxes socials o ho denunciés l'Alternativa per Ripoll-CUP.En les dues ocasions ha assegurat queper una qüestió simbòlica i que quan passin les eleccions espanyoles -a les quals demana boicotejar promovent l'abstenció- les tornarà a penjar. Aquest posicionament contra les accions simbòliques, contrasta en haver girat cap per avall la fotografia del president Pere Aragonès al despatx d'alcaldia.La retirada nocturna de l'estelada arriba després d'una altra polèmica menys simbòlica: va ordenar entregar a la policia espanyola un sensellar amb situació irregular que dormia en un parc de Ripoll en ple viatge cap a Itàlia.

