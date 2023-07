Els treballadors del 112, a la vaga indefinida els caps de setmana a partir del 4 d'agost

Els treballadors del telèfon d'emergències 112 de la Generalitat han convocat aquest dissabte una vaga indefinida durant els caps de setmana a partir del 4 d'agost en els seus dos centres de Reus i Barcelona. Les aturades començaran a les 8 del matí dels divendres i finalitzaran a les 8 del matí dels dilluns i, com ja va passar amb la vaga d'agost del 2021 a març del 2022, els serveis mínims seran considerables, d'un 85% aproximadament, en tractar-se d'un servei essencial.



La convocatòria ha estat iniciativa dels nou membres del comitè d'empresa de Reus, tots de la CGT, i compta amb el suport del 90% de la plantilla del centre. Els treballadors de la Zona Franca de Barcelona poden fer la vaga, però el comitè s'hi podria afegir de manera oficial més endavant. Els treballadors reclamen ser internalitzats per la Generalitat, així com diverses millores laborals com augment de salaris i de plantilla. El centre de Reus té uns 150 treballadors, igual que el de Barcelona, i atén la meitat de les trucades al 112.

Ara mateix, depenen de l'empresai del conveni de telemàrqueting, i denuncien que falten treballadors en els equips de gestió, coordinació i supervisió, pel qual es perden trucades, defensen. Tot plegat els provoca un. Així, lamenten que cobrin 1,80 euros l'hora nocturna i que el 90% dels contractes són a temps parcial. A més, pel fet de parlar anglès, francès o alemany cobren un plus de 60 euros mensuals que consideren del tot insuficient.Segons ha explicat el comitè d'empresa a través de Twitter,i segurament es prorrogarà. "Tenim una empresa que ja no sabem si és Ferrovial, Serveo o el fons voltor Portobello, i que l'únic que fa és fer nòmines i xuclar diners públics. Fan el mínim per obtenir el màxim de beneficis", assegura el comitè. El, al seu torn, té en marxa unel servei que acabarà a la tardor, però un resultat favorable d'aquest estudi no obliga a res, lamenten.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola