Comprova les butxaques: aquesta moneda de dos euros pot arribar a valdre'n 2.000

El col·leccionisme és una afició més aviat cara i el valor de les peces més inaccessibles acostuma a ser molt elevat. Es pot tractar d'una figura, un segell, un cromo o qualsevol cosa, com també una moneda, per exemple. Precisament, els col·leccionistes de monedes en busquen una de molt especial: unaConcretament, es tracta d'una divisa que presenta un error de fabricació. A la part lateral, les monedes de dos euros lituanes porten inscrit "laisvé, Vienybé, Gerové" -llibertat, salut i benestar-, però 500 unitats tenen, en canvi, "", lesque volen dir "".L'error de fabricació respon al fet que van ser encarregades a una empresa letona. Si bé, lluny de restar-los valor, l'anomalia fa que. Així doncs, cal revisar les butxaques, no sigui cas que portis 2.000 euros en efectiu.

