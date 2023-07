Matí accidentat a les carreteres catalanes amb més de 20 quilòmetres de cues a l'AP-7

🔴🚧 Un #accident a l'AP-7 a Martorell talla un carril en sentit sud i provoca aturades des de Castellbisbal pic.twitter.com/kkazBUNCyC — Trànsit (@transit) July 22, 2023

Nova matí de dissabte i novaa les carreteres catalanes. Enguany, amb les eleccions espanyoles d'aquest diumenge a la cantonada. Tot i els comicis, però, les retencions van tornar a fer acte de presència la tarda d'aquest divendres, amb l'com a protagonista, i així s'ha reproduït el matí d'aquest dissabte.Cap a les 12:00 hores, la principal autopista de Catalunya ha arribat a registrar llargues. Cap al sud, de 10 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès, a causa d'un accident; mentre que cap al nord, de 8 quilòmetres més entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, per l'avaria d'un vehicle. A aquestes retencions, cal afegir-ne d'altres menors en diversos punts de l'autopista.Elno ha preparat cap dispositiu especial pel cap de setmana de les eleccions espanyoles, però larecomana no esperar al darrer moment per desplaçar-se al col·legi electoral.

