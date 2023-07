Des d'escriure en una papereta fins a posar-ne dues diferents en un sobre: ​​els «fakes» per induir a l'error en el vot

Escriure el nom d'Irene Montero a la papereta de Sumar anul·laria el vot

Abascal no apareix a la papereta de Lugo per al 23-J perquè es presenta per Madrid

Introduir dues paperetes diferents en el mateix sobre no fa que el vot compti doble, és un "fake"

El bitllet del “vot dual”: no es poden introduir dues paperetes en un sobre i dividir el vot en percentatges

Una de les narratives més comunes de laés aquella en què els usuaris es fan passar per militants d'un partit polític per al qual demanen el vot, però ho fan mitjançant pràctiques que indueixen l'error i farien que el vot no computés. Per exemple,on es demana als electors que introdueixin dues paperetes de formacions diferents en un mateix sobre perquè el vot compti doble o aquells que demanen escriure el nom d'un candidat que no apareix a la llista.Tanmateix, si es duguessin a terme,. Aquest tipus de missatges solen ser compartits per comptes trol que, de manera intencionada, busquen invalidar els vots cap a un partit polític que pretenen recolzar. A Newtral.es han fet unrelacionats amb les alteracions a les paperetes i els vots nuls.Poc després de convocar-se les eleccions generals del 23 de juliol, van començar a circular publicacions demanant als votants de Podem que. Els missatges al·legaven que es tractava d'un gest de protesta davant del suposat veto que la formació que lidera Yolanda Díaz hauria imposat com a condició perquè els partits fossin en coalició el 23-J.Tot i això, es tractava d'unaalterant la seva papereta. Com estableix la llei electoral, es consideren nuls “els vots emesos en paperetes en què s'hagin modificat, afegit o ratllat noms de candidats inclosos en elles, així com alterat el seu ordre de col·locació. També aquelles en què s'hagués introduït qualsevol llegenda o expressió”. Especialistes consultats per Newtral.es, així com des de la Junta Electoral, han confirmat que si es dugués a terme la pràctica esmentada a les publicacions virals,. Així mateix, els usuaris que compartien el missatge viral deien ser militants de Podem, però, la majoria, eren comptes trol.Pocs dies abans de celebrar-se les eleccions generals del 23 de juliol, van circular publicacions alertant que, si no apareixia el nom de Santiago Abascal a la papereta de Vox per a la circumscripció de Lugo, s'havia d'escriure a mà on comença la llista “per assegurar que la majoria de vots” vagin al líder de la formació. Tot i això, es tractava d'una fal·lera perquè, com hem explicat, aquesta alteració a la papereta faria que el vot fos nul. Així mateix, la raó per la qual el nom d'Abascal no figura a la papereta de Lugo per a les eleccions generals és perquè el candidat no es presenta al Congrés per aquesta circumscripció, sinó per Madrid —on encapçala la llista-.En el context marcat per les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig passat, van circular publicacions assegurant que aquells indecisos entre votar el Partit Popular o Vox podien introduir la papereta de cada formació en el mateix sobre, fent que el seu vot comptés doble. Tot i això, la llei electoral recull que si s'introdueixen, el vot no només no compta doble, sinó que. A més, el vot tampoc no comptaria doble si s'introdueixen dues paperetes de la mateixa candidatura, sinó que es computaria com a vot únic. Aquest tipus de missatges ja va circular en anys anteriors durant períodes electorals, com a les eleccions generals de 2019 i 2015, així com a les autonòmiques de la Comunitat de Madrid el 2021.Amb la vista posada a les eleccions generals del 23 de juliol, diversos usuaris de les xarxes socials van compartir publicacions fent esment a la suposada pràctica del “”, una fórmula que permetria a l'elector votar per dues candidatures dividint el seu vot en percentatges escrits a mà a cada papereta. Els missatges virals asseguraven que la mesura estava emparada per la llei electoral i la de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, permetent que un elector destinés, per exemple, el 80% del vot a Vox i el 20% al PP.Això, però, és fals. Com ja s'ha explicat, tantescrivint alguna cosa sobre ella com introduir-ne dues diferents en un mateix sobre són pràctiques que. A més, ni la llei electoral ni la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana recullen la pràctica del vot dual. D'altra banda, especialistes consultades per Newtral.es han assegurat que el vot no es pot dividir i que l'elector no hi pot introduir percentatges. "L'únic moment en què es podria parlar de percentatges és quan es fa referència al fet que el percentatge de vots de cada província es tradueix en escons", expliquen.

