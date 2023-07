La producció de les butlletes electorals per al 23-J provocarà l'emissió de 754 tones de CO₂

Els ciutadans de l'Estat estan cridats a les urnes aquest diumenge, amb lesque han de determinar la composició de les Corts. Es preveu una participació elevada, amb el, per escollir les llistes al Congrés dels Diputats i al Senat. La producció dels milions de butlletes tindrà, però, unaConcretament, l'start-upcalcula que comportarà l'emissió de. Però això no és tot, l'empresa alerta que la producció de les butlletes només és un dels flancs de la contaminació, ja que els comicis obligaran la ciutadania a desplaçar-se als col·legis electorals i molts ho hauran de fer amb vehicle privat o altres mitjans de transport que no són verds.Per arribar a aquesta xifra, el departament de càlcul de CO₂ Revolution s'ha basat en les dades públiques de participació en les eleccions espanyoles de 2019, quan es van imprimir 375 milions de paperetes. A la producció de paper --, han sumat el consum de tinta i la impressió, tot garantint la precisió dels mesuraments mitjançant la

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola