Una quarantena de busos elèctrics de TMB, fora de servei per falta de carregadors

Al voltant dedeestan aturats per falta de carregadors. Així ho ha admès la companyia en un comunicat aquest dissabte, en què detalla que només circulen 31 de les 72 darreres unitats adquirides a causa de laper "la" i "la".Per això, els departaments tècnics de TMB i els proveïdors treballen per recuperar les unitats de manera progressiva en les pròximes setmanes, segons ha explicat la companyia, que ha rebutper incorporar 128 autobusos elèctrics més a la flota.L'objectiu és disposar d'un 25, quan es preveu comptar amb 232 vehicles elèctrics i 44, d'hidrogen. Els càlculs de TMB diuen que aquest escenari permetria reduir 4.785 tones de CO₂ i NO₂ cada any.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola