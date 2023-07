Debut gloriós de Messi amb l'Inter Miami: golàs de falta en el descompte per guanyar el partit

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

ja s'ha consolidat com l'epicentre del futbol als Estats Units en el debut de. Els aficionats del club que presideixno podrien haver gaudit d'una estrena millor del seu fitxatge estrella, i és que Messi no s'ha deixat res al sarró i ha regalat unper guanyar el partit.Focs artificials i una barreja d'eufòria i estupefacció han envaït l'estadi en el minut 94 després quan la pilota ha entrat fregant l'escaire esquerre de la porteria rival. Messi, al seu torn, ha esclatat de felicitat, allunyat de la pressió que, segons assegura el seu entorn, va precipitar la sortida del PSG i el "no" al Barça. Tot, en un partit contra elen quèEl partit no era de lliga, sinó de la, un torneig internacional que disputen els clubs de laestatunidenca i lamexicana. A la competició domèstica, l'ocupa la darrera posició de la taula amb només cinc victòries i necessitarà actuacions estel·lars de Messi com la de la nit d'aquest divendres per capgirar la situació.

