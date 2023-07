Aquests són els escollits per ser els nous capitans del Barça

Amb la marxa del centrecampista sabadellenci el defensa de l'Hospitalet de Llobregatdel, el club on han passat bona part de la seva trajectòria professional, s'obrien dues incògnites.Ara que ells s'han retrobat amb l'astre argentía l'Inter de Miami -sota les ordres, per cert, d'un altre exblaugrana, Tata Martino-, l'ordre actual al club manava que el defensa de Reusi el porter alemanypassessin a ser primer i segon capità.El dubte era quins jugadors ocuparien els dos llocs que quedaven lliures. I la resposta l'ha donat aquesta nit el Barça a través del seu compte de Twitter: els escollits són el defensa uruguaiài el migcampista neerlandès. Opcions per les quals el públic de Nació ja es va decantar en unapublicada el passat 24 de maig quan es va donar a conèixer la marxa de Busquets i Alba.

