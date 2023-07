Feijóo posa de penyora la feina feta a Galícia per demostrar que pot ser un president «de fiar» a l'Estat

"Em coneixeu millor que ningú, amb els meus errors"

El líder del PP i candidat a la presidència del govern espanyol,, ha tancat la campanya d'aquest 23-J a la seva terra posant "per testimoni" la feina feta al capdavant de lade Galícia durant gairebé 14 anys. D'aquesta manera, ha demanat el vot al PP per ser unper a tota Espanya.Amb l'escalf d'aproximadament, segons fonts populars, Feijóo ha entrat al míting a l'esplanada Palexca de la Corunya al ritme de la música d'Europe The final Countdown i People have the power, de Patti Smith, mentre molts dels assistents l'animaven al crit de "president, president". Prèviament, han pres la paraula el candidat número 1 al Congrés dels Diputats per la província de la Corunya i sotssecretari Territorial,, i el president de la Xunta de Galícia,, qui ha dit que el país estarà "agraït que Feijóo arribi a tota Espanya".En la seva intervenció, i després que en la recta final de campanyahagin situat en el focus les seves fotos amb el narcotraficant Marcial Dorado , el líder del PP ha explicat que ha volgut visitar Galícia per exhibir "una gestió responsable" i "posar per testimoni el territori" que l'han fet. "Si venim aquí i diem queés perquè ens hem dedicat durant una dècada llarga a unir els gallecs. També és venir aquí i dir que vull ser un president de fiar perquèdes del primer dia que vaig jurar el càrrec com a president de la Xunta fins a l'últim dia que vaig haver d'abandonar-lo", ha proclamat Feijóo.Ha estat en aquest punt quan ha assenyalat que els gallecs són els que "millor" el coneixen. "Em coneixeu millor que en cap altre lloc de l'Estat, amb els meus defectes, amb els meus errors.", ha afirmat el conservador, per tot seguit defensar "menys tensió i més moderació", "menys personalisme i més interès general", "menys divisió i més unitat". I, ha ressaltat, davant un auditori completament entregat.Amb aquest acte, Feijóo posa punt final a una campanya que l'ha dut per tota Espanya, amb el missatge central deperquè hi hagi un executiu sense "intermediaris" i "d'una sola peça", així com perquè no hi hagi "bloqueig" després dels comicis de diumenge.

