Un grup de mariachis canta un «narcocorrido» a Feijóo a les portes de Génova

Elstornen a tocar la porta de13. Ara, però, els seus càntics no es dirigeixen a l'antic líder del PP, Pablo Casado , sinó a l'actual, al seu successor,. S'hi han presentat aquest tarda de divendres hores després que el conservador admetés, amb 30 anys de retard, que sí que coneixia la professió del seu amic narcotraficant Marcial Dorado Vestits com és típic en aquest gènere mexicà, tres músics han fet parada just davant de la seu popular, representants pels colors blanc i negre i camuflats amb unes ulleres de sol a joc. Al mig, una dona que gairebé no es mou, però que forma part de l'escenari. La cançó que li han dedicat a Feijóo diu així: "El coneixen per Feijóo, funcionari i advocat.perquè és amic i també soci del narco Marcial Dorado ". I continua: "Diuen que és un incapaç i que no fa res, que només vol la llana i que està en això per blanquejar".Mentrestant, canten, "el PP en negre i en sobres se la pot procurar". I afegeixen:, prossegueix la cançó. "I milita en el PP, que és un càrtel camuflat perquè la Kitchen i la Gürtel l'han fotut, però ben fotut". Acaben, però, amb aquest vaticini:. És més, consideren que "aquest company ja ha perdut, simplement és que no l'han avisat". Un dels mariachis crida per acabar: "Sí, senyor!".Darrere d'ells, la seu del partit, amb la foto i el lema de Feijóo aquestes eleccions espanyoles en gegant. De fet, en un moment la persona que grava el vídeo, que ja s'ha estès molt per xarxes, mostra la façana de l'edifici, la frontal, amb el logo en gran i les banderes d'Espanya onejant. Més enllà de la seu, però, es veu el carrer amb obres i la gent passejant de fons. No pas pocs s'aturen, els miren i els escolten. Inclús

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola